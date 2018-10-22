В Москве к концу рабочей недели ожидается понижение ночной температуры

Москва, , 13:09 — REGNUM В Москве к концу рабочей недели, 25 и 26 октября, ожидается сильное понижение ночной температуры — до — 5 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

При этом, по его словам, температура воздуха днем будет достаточно высокой для этого времени года, а формирование стойкого снежного покрова не ожидается. Днем температура воздуха в столице составит до +8 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни в Москве синоптики ожидают резкое падение атмосферного давления. В период с 23 по 25 октября в столице России показатель атмосферного давления снизится на 30 мм — до уровня в 725 мм рт. столба.

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