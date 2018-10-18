МВД: терроризм остается главной угрозой стабильности в Дагестане

Махачкала, , 10:54 — REGNUM Экстремизм и терроризм остаются главными угрозами стабильности и основными катализаторами криминальной напряженности на территории Дагестана. Работа по искоренению этого зла является приоритетной для МВД республики. Об этом заявил министр внутренних дел Дагестана генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов 16 октября в ходе заседания коллегии по подведению итогов работы за 9 месяцев 2018 года.

По словам Магомедова, министерство продолжает получать информацию о том, что формируются так называемые спящие ячейки. Они состоят преимущественно из представителей молодёжи, ранее не попадавших в поле оперативного внимания ОВД. При этом, как подчеркнул министр, идеология экстремизма и терроризма активно распространяется через электронные средства массовой информации и социальные сети.

Генерал-лейтенант полиции отметил, что, несмотря на принимаемые меры в борьбе с экстремизмом, в 2018 году году погибли две и получили ранения шестеро сотрудников полиции. По его словам, МВД Дагестана продолжает работу в условиях террористической угрозы, что создает дополнительную напряженность для личного состава.

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Напомним, в 2017 году в Дагестане было уничтожено четыре ячейки боевиков. Численность нейтрализованных бандитов составила 39 человек, из них шестеро были главарями бандгрупп. Кроме того, было задержано 268 членов незаконных вооруженных формирований и их пособников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана были уничтожены двое боевиков. По предварительным данным, бандиты причастны к нападениям на правоохранителей, в том числе к убийству в 2018 году двух полицейских в районе селения Комсомольское. В ходе штурма один сотрудник полиции получил ранения.

Операция стала итоговой по пресечению в Хасавюртовском районе Дагестана преступной деятельности сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Действовавшая здесь группа совершила ряд убийств гражданских лиц, а также подрыв мечети и осквернение могилы религиозного деятеля Саида Афанди Чиркейского.

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