МВД: В 2017 году на Северном Кавказе задержали 296 боевиков

Грозный, , 18:59 — REGNUM С начала 2017 года на Северном Кавказе задержаны около 300 боевиков. Среди них два главаря бандформирования. Об этом 31 октября сообщил в ходе пресс-конференции для представителей региональных средств массовой информации по итогам оперативно-служебной деятельности за девять месяцев 2017 года начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-лейтенант полиции Сергей Бачурин.

«Задержано 296 участников незаконных вооруженных формирований. Склонены к явке повинной 27 участников незаконных вооруженных формирований», — заявил глава полицейского ведомства.

Кроме того, полицейские уничтожили материальную базу боевиков. В субъектах округа было изъято из оборота 136 единиц огнестрельного оружия и около 20 тысяч боеприпасов различного калибра. Добровольно было выдано населением 305 единиц боевого огнестрельного оружия, 699 единиц гражданского огнестрельного оружия и около 22 тысяч боеприпасов.

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Ранее директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов на совещании в штабе объединенной группировки в Чечне в начале октября 2017 года рассказал об успехах сотрудников своего ведомства в борьбе с боевиками. Так, по его словам, за шесть месяцев 2017 года в ходе спецопераций бойцами Росгвардии были уничтожены 32 участника незаконных вооруженных формирований, в том числе шесть главарей бандподполья. Уничтожено 94 объекта инфраструктуры боевиков, изъяты из незаконного оборота 133 кг взрывчатых веществ, 173 единицы оружия и более 50 тысяч боеприпасов различного калибра, а также 35 СВУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, за тот же период 2016 года на Северном Кавказе силовики уничтожили в спецоперациях 95 членов незаконных вооруженных формирований, в том числе 15 главарей бандподполья. Удалось задержать 49 боевиков. Кроме того, были задержаны 328 пособников боевиков. Был также предотвращен один террористический акт.