Силовики вступили в перестрелку с боевиками в Хасавюртском районе Дагестана

Хасавюрт, Дагестан, , 13:28 — REGNUM В дагестанском селе Эндирей Хасавюртовского района произошло боестолкновение силовиков с боевиками. Об этом сегодня, 13 октября, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции проводили адресную проверку одного из домов. В нем были обнаружены боевики, которые оказали сопротивление. Ранения получил один сотрудник полиции.

Затем силовики приступили к уточнению количество боевиков, засевших в доме. После этого был произведен штурм строения. Итоги штурма пока не известны. В доме могли находится до трех боевиков.

Напомним, что режим контртеррористическоой операции в Хасавюртском районе Дагестана действует в марта 2018 года.