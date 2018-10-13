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Силовики вступили в перестрелку с боевиками в Хасавюртском районе Дагестана

Происшествия

Боевики были обнаружены при адресной проверки одного из домов

Силовики вступили в перестрелку с боевиками в Хасавюртском районе Дагестана
Цитата из х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...». Реж. Александр Прошкин. 1987. СССР
Вооружённый бандит

Хасавюрт, Дагестан, 13 октября 2018, 13:28 — REGNUM  В дагестанском селе Эндирей Хасавюртовского района произошло боестолкновение силовиков с боевиками. Об этом сегодня, 13 октября, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции проводили адресную проверку одного из домов. В нем были обнаружены боевики, которые оказали сопротивление. Ранения получил один сотрудник полиции.

Затем силовики приступили к уточнению количество боевиков, засевших в доме. После этого был произведен штурм строения. Итоги штурма пока не известны. В доме могли находится до трех боевиков.

Напомним, что режим контртеррористическоой операции в Хасавюртском районе Дагестана действует в марта 2018 года.

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