Архангельские власти могут сделать приоритетным проект, вызвавший протесты

Архангельск, , 19:04 — REGNUM Проект, против реализации которого уже третий месяц выступают жители Архангельской области, может получит статус приоритетного, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о строительстве «мусорного» объекта в Ленском районе. Напомним, стройка на станции Шиес началась в июле этого года без уведомления местных властей и населения. О том, что в Шиес скоро привезут мусор из других регионов местные жители узнали от рабочих стройки. Ситуация вызвала волну протеста, но власти людей успокаивали: решение еще не принято, проект должен пройти общественные слушания и оценку властей.

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Презентация инвестпроекта, после которой губернатор собирался взвесить все «за» и «против» намечена на 18 октября. Однако уже сегодня правительство сообщает следующее:

«Итогом реализации инвестпроекта станет создание инновационной и безопасной инфраструктуры по вывозу и хранению твёрдых коммунальных отходов с максимальными гарантиями отсутствия вреда окружающей среде».

Срок реализации проекта от проектирования до ввода в эксплуатацию в феврале 2020 года составит до полутора лет. Итогом реализации инвестпроекта, как подчеркивают в правительстве, станет создание 500 рабочих мест, при этом средняя заработная плата на предприятии планируется в размере 44 тысячи рублей.

Технологической основой проекта станет система брикетирования отходов.

«Предварительно отсортированные и прессованные отходы будут упаковываться в устойчивую к температурным воздействиям и механическим повреждениям герметичную оболочку, которая позволяет экономично и безопасно для окружающей среды транспортировать отходы от мест переработки к местам размещения», — пояснили в правительстве региона.

Добавим, что в Архангельское областное Собрание депутатов уже поступило несколько обращений из районов с требованием принять закон о ввозе на территорию области мусора из других регионов. Жители региона продолжают выражать протест против ввоза мусора на митингах и пикетах.

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