Шиес: архангельский губернатор пообещал принять решение в пользу жителей

Архангельск, , 15:23 — REGNUM Инвестиционный проект по строительству мусорного полигона на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области представят региональному правительству на следующей неделе. Об этом накануне на встрече с предпринимателями заявил губернатор области Игорь Орлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, новость о том, что в Шиесе может появиться объект для утилизации мусора, вызвала широкий общественный резонанс. Скандал разгорелся в июле этого года когда рядом со станцией начали вырубать лес. Достоверной информацией о том, что за работы ведутся на этом месте, не было ни у жителей, ни у местной власти. О том, что лес вырубают именно под свалку, люди узнали от рабочих.

Позже на месте проводимых работ была выявлена незаконная рубка леса, но несмотря на уголовное дело и многочисленные акции протеста, строительные работы остановлены не были.

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Игорь Орлов, отвечая на вопрос о строительстве объекта, попытался успокоить общественность, и в то же время практически лишил ее надежды на то, что реализацию проекта могут свернуть. Цитируем:

«Мы рассчитываем получить проект и оценить его с точки зрения интересов региона и его жителей. После этого принять решение о его реализации. Главным приоритетом для любой власти являются жители региона, их безопасность и социальное благополучие. Исходя из этих приоритетов и будет приниматься решение. Других вариантов не существует».

«Нам предложили поучаствовать в решении федеральной задачи. Мы, конечно, сказали, что если речь идет об инвестиционной составляющей, рабочих местах, что принесет пользу региону, мы готовы этот проект рассматривать»

«Коллеги, которые вели с нами переговоры — серьезная организация, которая собирается быть федеральным оператором в этой области».

«Это задача федерального масштаба никуда не денешься — надо ее решать».

Губернатор также заявил, что после того, как инвестпроект поступит в правительство, он будет представлен широкой общественности.

Добавим, что по озвученной главой региона информации, аналогичный проект может быть построен и в поселке Нименьга Онежского района.