Крупнейшие аэропорты России могут получить вторые имена

Москва, , 17:03 — REGNUM Официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения могут быть дополнены именами выдающихся соотечественников. Общественный просветительский проект предполагает проведение общенационального конкурс по выбору имён. Об этом сообщил журналистам секретарь общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

«Проект «Великие имена России» — это общественная инициатива, ее инициировали Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ тоже решила принять в этом участие и координировать эту работу», — цитирует слова Валерия Фадеева РИА Новости.

«В ноябре, мы предполагаем, будет проходить это голосование», — добавил секретарь ОП РФ.

По замыслу организаторов, идея состоит не в том, чтобы заменить уже существующие названия: речь идёт лишь об их дополнении. Совокупный пассажиропоток этих аэропортов превышает 170 миллионов человек.

После того, как имена будут выбраны, в перспективе будет также обсуждаться тематическое дизайнерское оформление залов аэропортов.

«Думаю, что ничто не мешает нам заняться этой просветительской работой… Надеюсь, эта инициатива будет позитивно воспринята в нашем обществе и задача присвоения этих имён станет действительно народной», — сказал в свою очередь Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь Общества русской словесности.