ЧП в аэропорту Якутска: шасси самолёта были изношены, ВПП не готова

Якутск, , 05:19 — REGNUM В Якутске продолжают выяснять обстоятельства инцидента, когда самолёт авиакомпании «Якутия», совершавший рейс Улан-Удэ — Якутск, выехал за пределы взлётно-посадочной полосы. Расследованием причин ЧП занимаются сотрудники аэропорта и Якутского межрегионального территориального управления Росавиации во взаимодействии с правоохранительными органами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта.

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Сейчас аэропорт Якутска закрыт, все рейсы задержаны: со взлётно-посадочной полосы убирают повреждённый самолёт. По данным телеканала «Якутия 24», существенно позже назначенного времени вылетят 16 самолётов, три рейса перенаправлены в аэропорт посёлка Чульман. Как предполагается, аэропорт должен открыться в 11:00 по местному времени (5:00 по мск).

По данным Росавиации, при выезде на взлётно-посадочную полосу у самолёта «Суперджет» подломились шасси. News.Ykt.ru со ссылкой на собственный источник сообщает, что ситуацию с гололёдом на ВПП усугубил износ покрышек шасси самолёта.

«В первую очередь, за это ответят наземные службы аэропорта, потому что не подготовили ВПП, а также техотдел авиакомпании «Якутия» за износ покрышек шасси самолета», — сообщил собеседник информагентства. По его данным, неудачно приземлившийся «Суперджет» восстановлению уже не подлежит.

Видео, которое свидетельствует о серьёзных повреждениях самолёта, опубликовано в соцсетях. Его автор, комментируя кадры, говорит, что стойку шасси «порвало в мясо», а из воздушного судна обильно вытекает керосин.

Помощь врачей после ЧП потребовалась четверым пассажирам, они жалуются на головную боль и ушибы.

«Под вопросом сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Мы диагноз не можем утверждать, всем выписано направление в скорую — точно будет ясно после консультации врача», — сообщил представитель медпункта аэропрота «Интерфаксу».

Как сообщало ИА REGNUM, на борту совершившего неудачную посадку «Суперджета» находилось 86 пассажиров и пять членов экипажа. В том числе в самолёте было семь детей. Основной причиной того, что воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы, называется гололёд.