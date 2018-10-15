Загрязнивших реку Якутии золотодобытчиков оштрафовала прокуратура

Якутск, , 08:41 — REGNUM В отношении ООО «Норд Голд», добывавшей золото в Якутии на реке Эльконка и ручье Рэдэрги, возбуждён ряд административных производств. Компания оштрафована на сумму порядка 600 тыс. рублей за загрязнение водных объектов и незаконную вырубку лесов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры.

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Надзорное ведомство выяснило, что ООО «Норд Голд» добывало золото, не имея необходимой для этого первичной геологической документации. Кроме того, компания нарушила правила пользования водными объектами, а именно рекой Эльконка и ручьём Рэдэрги, за что оштрафована на 90 тыс. рублей. Третьим нарушением со стороны золотодобытчика называется незаконная вырубка 48 деревьев, сумма ущерба от этих действий оценивается более чем в 70 тыс. рублей, штраф назначен в 500 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, Эльконка впадает в реку Алдан, из которой пьют воду более 7 тыс. жителей нескольких населённых пунктов. В августе — сентябре 2018 года вода в реке Эльконка становилась жёлтой и приобретала резкий запах потому, что в её притоке, ручье Рэдэрга, добывали золото граждане Китая. К золотодобыче ООО «Норд Голд» привлекло подрядчика ООО «Сириус». Алданским комитетом охраны природы в области водных отношений по факту загрязнений было возбуждено административное производство, но до вмешательства журналистов запрет природоохранного ведомства игнорировался — китайские рабочие продолжили мыть золото в тайге.

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Напомним, загрязнившая три реки Якутии — Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй — АЛРОСА отказывается платить штраф за ущерб, нанесённый водным объектам. Из загрязнённых алмазодобывающей компанией рек пьют воду жители четырёх районов республики. Авария на дамбах АЛРОСА расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии, факт загрязнения компанией водоёмов Якутии стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников, допустивших ЧП. Однако в АЛРОСА платить за ущерб, нанесённый рекам, не намерены и пытаются оспорить назначение Ростехнадзором штрафа, аргументируя это тем, что месторождение «Иреляхская россыпь» отрабатывается компанией с применением дражного флота.

«Данный способ отработки является экологически безопасным, так как ведётся без применения химических материалов и реагентов», — утверждают в АЛРОСА. Ещё одним аргументом в свою защиту компания выдвигает тот факт, что дамбы не являются постоянным сооружением.

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