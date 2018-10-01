Жители Якутии снова вынуждены пить из грязной реки

Якутск, , 07:33 — REGNUM В Якутии снова ЧП из-за загрязнения окружающей среды недропользователями. Вода в реке Эльконка Алданского района республики, уже мутневшая в августе, снова стала непригодной для питья из-за добычи золота выше по течению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Как строить в Якутии химзаводы, если даже добыча ископаемых — катастрофа?

Зафиксирован сброс сточных вод золотодобытчиками в реку Рэдэрга, которая спадает в Эльконку. Воду из Эльконки в том числе пьёт население посёлка Томмот, в котором проживает более 7 тыс. человек.

«Мы выезжали в рамках тренинга специалистов в поселок Пятилетка, где местные жители пожаловались на мутную воду в реке Эльконка, — рассказала телеканалу «Якутия 24» директор республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга Лена Волкова, — Отобрали пробу воды, затем выехали на участок компании «Норд Голд», где зафиксировали, что дамбы отстойников были открыты».

На момент проверки участка золотодобычи там находился только один рабочий, который не знает русского языка, а потому не смог ничего объяснить. Остальных рабочих по информации Лены Волковой, увезли с места добычи после спуска в реки Якутии грязной воды. Разбираться в этом инциденте будет комитет охраны природы Алданского района.

Читайте также: Загрязнённая АЛРОСА река Вилюй не очистилась в обещанные сроки

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа 2018 года вода в реке Эльконка стала жёлтой и приобрела резкий запах потому, что в её притоке, реке Рэдэрга, добывают золото граждане Китая. Эльконка, в свою очередь, впадает в реку Алдан, из которой люди пьют воду. Золото на участке, где было допущено загрязнение реки, имеет право добывать компания ООО «Норд Голд», которая, в свою очередь, привлекла подрядчика ООО «Сириус». Алданским комитетом охраны природы в области водных отношений по факту загрязнений возбуждено административное производство. Но, как выяснили журналисты, запрет природоохранного ведомства был проигнорирован, и китайские рабочие продолжили мыть золото в тайге.

Напомним, в августе же реку Вилюй, из которой пьют жители четырёх районов Якутии, попала вода из дамб дражных котлованов Иреляхского месторождения алмазодобывающей компании АЛРОСА. Вода в реке оставалась грязной более месяца, и подвоз чистой воды был организован не во всех населённых пунктах. расположенных вдоль берега Вилюя. Люди требуют компенсировать вред, нанесённых их здоровью употреблением грязной воды, и обращаются в суд с исками.

Читайте также: За грязные реки — не менее 300 тыс. рублей: якутяне готовят иски к АЛРОСА