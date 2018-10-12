На роль столицы Дальнего Востока претендует Магадан

с. Кулу, Магаданская область, , 06:14 — REGNUM Мэр Магадана Юрий Гришан намерен подготовить официальное предложение перенести столицу ДФО из Хабаровска в возглавляемый им город. Он уверен, что столица Колымы вполне может стать дальневосточной, и это пойдёт ей на пользу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы ничем не хуже, у нас тоже есть амбиции. Если столицу перенесут в Магадан, от этого выиграет территория, она будет более востребована, в том числе в рамках программы Дальневосточный гектар, по привлечению сюда трудовых ресурсов. В Хабаровске и Владивостоке уже и так все неплохо», — заявил Юрий Гришан журналистам.

Ещё одним аргументом для наделения Магадана статусом дальневосточной столицы он назвал то, что через город проходит огромное количества международных рейсов и рядом есть международный аэропорт Сокол.

«Я подготовлю своё предложение о переносе столицы Дальнего Востока, — цитирует Гришана ИА MagadanMedia. — Мы должны о себе заявить. Вы знаете, в Москве есть ресторан «Владивосток»? А ресторан «Магадан» уже третий открывают на Кутузовском проспекте. Всё здорово складывается».

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Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Приморья Олег Кожемяко предложил перенести столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток. Это инициативу жители Хабаровского края связали с тем, что победу на выборах в регионе одержал не действующий губернатор Вячеслав Шпорт («Единая Россия»), а представитель ЛДПР Сергей Фургал.