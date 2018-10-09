«Споры о переносе столицы ДФО – совсем не то, чего ждут люди», — сенатор

Хабаровск, , 11:38 — REGNUM Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова отнесла идею временного руководителя Приморья Олега Кожемяко к разряду «обычных предвыборных заявлений», подчеркнув, что транспортным и логистическим центром Дальнего Востока является Хабаровск, а регионам нужна не конкуренция, а сотрудничество передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток — не в полномочиях региональных властей. Я считаю идею, которую озвучил врио губернатора Приморья, не более чем предвыборным заявлением. Проведение Восточного экономического форума, саммита АТЭС, визиты глав иностранных государств — не заслуга властей Приморского края. Хочу подчеркнуть, что если бы в Хабаровский край вкладывались такие же деньги, какие вкладывались во все эти стройки для ВЭФ и прочих международных мероприятий, то регион ушел бы намного более далеко вперёд. Все также прекрасно помнят, какой размах во время всех этих строек приобрела тогда в Приморье коррупция. Одни недостроенные за столько лет отели «Хаятт» чего стоят. Мне совсем непонятно — зачем вообще нужна такая конкуренция между регионами? Люди ждут от власти совсем другого. Если бы ВЭФ решал все вопросы, которые сегодня ставит перед властью народ, выборы в Приморье состоялись бы с первого тура. Но они — не состоялись, в отличие от Хабаровского края. Столица Дальнего Востока — Хабаровск. Он является транспортным и логистическим центром ДФО, спортивной столицей. Думаю, что здесь столица и останется. Не вижу причин для переноса. Я, признаться, вообще не понимаю — зачем развивать такую сомнительную конкуренцию между двумя регионами? На мой взгляд, нужно развивать наоборот — сотрудничество. Именно этого ждут от нас люди, именно этого ждёт, в конечном итоге, президент — равномерного развития всех регионов Дальнего Востока и сотрудничества между ними», — сказала Елена Грешнякова.

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Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток на том основании, что в столице Приморья проходит ВЭФ и приезжают главы иностранных государств.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что Хабаровск не уступит статус столицы и она останется там, где находится сейчас.