Полпред Трутнев поддержал идею о переносе столицы ДФО во Владивосток

Владивосток, , 03:33 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Трутнев пообещал, что предложение президенту по этому вопросу будут подготовлены до конца 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Кремле прокомментировали сообщения о планах «наказать» ЛДПР и КПРФ

Трутнев отметил, что с этой идеей к нему обратился врио главы Приморского края Олег Кожемяко, сообщило ТАСС.

«Решение о том, какой город будет столицей округа, принимает президент Российской Федерации. Поэтому я сказал Олегу Николаевичу Кожемяко, что готов поддерживать это предложение, но считаю, что ему надо обсудить это с главой администрации президента Антоном Эдуардовичем Вайно, с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым и, уже получив их позицию, обращаться к главе государства», — сказал Трутнев.

Полпред считает, что столицу ДФО нужно перенести во Владивосток, потому, что в части инвестиционной привлекательности и возможностей развития Приморье «уже сегодня является столицей Дальнего Востока». Трутнев привёл в пример судостроительный завод «Звезда», предприятия в области сельского хозяйства, в том числе с участием «Русагро», проекты строительства в Находке завода минеральных удобрений, Восточного нефтехимического комплекса.

Трутнев отметил, что Приморье превосходит Хабаровский край в 5−10 раз по различным показателям в сфере инвестиций. В частности, если в Хабаровском крае реализуется 83 проекта на сумму 251 млрд рублей, то в Приморье 879 проектов на сумму в 1,8 трлн рублей. Полпред также отметил создание научно-технологического и инновационного кластера на острове Русский, развитие ДВФУ, а проведение ВЭФ, по его мнению, придаёт Приморью «особый шарм».

Трутнев также отметил, что «Хабаровск — трудовой регион и он бесконечно уважает живущих в нем людей».

Однако жители Хабаровского края, комментируя в социальных сетях идею о переносе столицы во Владивосток, сомневаются в таком уважении:

«Просто Юрий Петрович любит море. А Хабаровск Юрия Петровича — нет», — написали хабаровчане.

Читайте также: «Споры о переносе столицы ДФО — совсем не то, чего ждут люди» — сенатор

Как сообщало ИА REGNUM, временный губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с публичной инициативой перенести столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток — «поскольку здесь проходит ВЭФ и приезжают главы иностранных государств».

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, комментируя инициативу приморского врио, заявил, что у Дальневосточного Федерального округа уже есть столица и она находится в Хабаровске, где ей и следует оставаться.

Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова, комментируя заявление Кожемяко, подчеркнула, что споры о переносе столицы — совсем не то, чего сегодня ждёт от власти народ. Сенатор напомнила, что ВЭФ и визиты глав иностранных государств не являются заслугой региональных властей, а Хабаровск является транспортным и логистическим центром ДФО.

Ранее, комментируя сообщение в газете Ведомости о том, что Кремль якобы намерен «наказать» ЛДПР и КПРФ за выборы в регионах, где победили не единороссы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные сообщения не имеют под собой никакой почвы:

«Ни насколько они не имеют под собой оснований, абсолютно», — заявил Песков.

Однако уже сегодня, обсуждая в социальных сетях неожиданную идею Кожемяко, поддержанную к тому же Трутневым, жители Хабаровского края связывают это прежде всего с итогами выборов, где победу одержал кандидат от ЛДПР.