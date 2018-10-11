Первокурсники о ЕГЭ: никаких сложностей при сдаче нет

Москва, , 14:12 — REGNUM Более 100 бывших выпускников российских школ и нынешних студентов вузов записали видеообращение к выпускникам 2019 года с призывом не боятся сдачи ЕГЭ. Первокурсники дали советы, как лучше всего подготовится к экзамену, сообщили в Рособрнадзоре.

В видеообращениях студенты первых курсов призывают выпускников школ отбросить тревогу и сосредоточиться на подготовке к экзамену. Они уверены, что успешная сдача ЕГЭ позволит поступить в выбранный вуз.

Первокурсники отмечают, что, если грамотно планировать время и изучение школьной программы, никаких сложностей при сдаче ЕГЭ не будет. Чтобы успокоить будущих выпускников школ, видеоролики с обращениями первокурсниками будут опубликованы на сайтах и в соцсетях региональных министерств образования.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году впервые у выпускников российских школ появится возможность задать свой вопрос разработчикам ЕГЭ. Видеоконсультации по ЕГЭ-2019 позволят выпускникам узнать о новшествах в том или ином предмете.

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