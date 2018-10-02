Выпускники школ смогут задать вопросы разработчикам ЕГЭ

Москва, , 12:13 — REGNUM Со 2 октября начинается подготовка к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Рособрнадзор и Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) начинает работу над созданием ежегодных видеоконсультаций для учащихся. В 2018 году у выпускников российских школ появится возможность задать свой вопрос разработчикам ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре.

Впервые в видеоконсультации по ЕГЭ, которые позволяют выпускникам узнать о новшествах в том или ином предмете, будут включены вопросы школьников вопросы к разработчикам экзаменационных материалов ЕГЭ-2019. Выпускники смогут задать свои вопросы до 12 октября в соцсетях Рособрнадзора.

По словам замруководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, формат подачи информации для учащихся ежегодно совершенствуется. Так, в 2017 году в видеоконсультациях приняли участие опытные преподаватели из различных образовательных организаций. «В 2018 году выпускникам предлагается самим задать вопросы разработчикам, и получить развернутый ответ», — отметил он.

Подробнее: Серьезных изменений в ЕГЭ в 2019 г. вносить не будут — Рособрнадзор

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов ранее заявил, что в Российской Федерации в 2019 году не планируют вносить серьезных изменений в Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

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