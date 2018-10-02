Более 60% граждан РФ считают процесс проведения ЕГЭ прозрачным

Москва, , 13:03 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (90%) осведомлены о форме сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Из них 25% респондентов знают об экзамене из СМИ, сдавали лично 13%, 10% пояснили, что сдавать экзамен готовятся их дети. При этом 8% граждан ничего не знают об ЕГЭ. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

61% опрошенных, которые непосредственно сдавали ЕГЭ, отметили, что результаты экзамена соответствовали их школьным оценкам по предметам (среди студентов 55%). Результаты ЕГЭ хуже школьных оценок были 18%. У 15% респондентов, сдававших ЕГЭ, результаты экзамена были лучше, чем оценки в школе.

Студенты (63%) и граждане РФ (55%), информированные о ЕГЭ, считают процесс проведения экзамена в той или иной степени прозрачным. Родители детей, сдававших ЕГЭ (17%), а также студенты (20%) дают оценку «очень прозрачный». Более четверти опрошенных считают систему проведения ЕГЭ не прозрачной.

Опрос проведен со 24−25 сентября 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, впервые в видеоконсультации по ЕГЭ будут включены вопросы школьников вопросы к разработчикам экзаменационных материалов ЕГЭ-2019. Ранее руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что в 2019 году не планируют вносить серьезных изменений в ЕГЭ.

Подробнее: Серьезных изменений в ЕГЭ в 2019 г. вносить не будут — Рособрнадзор