Четверть жителей России ничего не знают о гепатите С

Москва, , 13:42 — REGNUM Жители России назвали три самых опасных инфекционных заболевания. На первом месте оказался СПИД и ВИЧ (51%). На втором — гепатит С, каждый третий опрошенный (36%) считают эту болезнь опасной. Третью строчку по масштабу заболеваемости занял туберкулез (17%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти четверть российских граждан (22%) ничего не знает о гепатите С. Достаточно информированными о болезни считают себя лишь 16%. При этом в общих чертах осведомлены о гепатите С 60% опрошенных. Из 45% знают, что гепатит С связан с болезнью печени.

78% опрошенных полагают, что заболеть ею может каждый человек, знают о способе передачи вируса через кровь 72% и излечимости болезни с помощью медикаментов (71%). В то же время свыше практически половина респондентов (47%) не информирована о том, что гепатит С на ранней стадии протекает бессимптомно.

Подавляющее большинство жителей России уверены, что необходимо регулярно информировать население о гепатите. Сдать анализ на гепатит С для профилактики готовы 77% опрошенных.

Опрос проведен с 24 по 26 июля 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,9%.

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Справка ИА REGNUM :

Гепатит С — инфекционное заболевание, которое возникает в результате инфицирования вирусом гепатита, и приводит к повреждению клеток печени различной степени тяжести. Гепатит С не передается воздушно-капельным путем, при рукопожатии, пользовании общей посудой, при укусах кровососущих насекомых. Вирусом гепатита С заражено более 2% населения мира. Число носителей вируса в России составляет около 5 млн человек.

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