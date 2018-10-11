Четверг, 11 Октября 2018 года
09:37:53 МСК

В двух штатах США зафиксирована вспышка гепатита А

Общество

Болезнь поражает лиц без определенного места жительства и лиц, употребляющих наркотики

Москва, 11 октября 2018, 07:49 — REGNUM  Рост заболеваемости вирусным гепатитом А отмечен в американских штатах Кентукки и Западная Вирджиния. Российским гражданам стоит учитывать это обстоятельство при планировании поездок, сообщает 11 октября пресс-служба Роспотребнадзора.

Число заболевших стало расти в начале августа. По данным на 28 сентября в Кентукки было зарегистрировано 1851 случаев заболевания гепатитом А, в Западной Вирджинии — 1395.

В Центре по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC) отмечают, что вспышка наблюдается среди лиц без определенного места жительства и лиц, употребляющих наркотики. Еженедельно фиксируется около 50 новых случаев.

Местные власти принимают меры по минимизации вспышки гепатита А. Граждан, готовящихся к поездке в США, в Роспотребнадзоре призвали подумать над вакцинацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Роспотребнадзор предупредил о вспышке легионеллеза на северо-западе Италии. Причиной вспышки считают загрязнение установок по охлаждению воздуха, в которых обнаружен возбудитель заболевания.

Читайте также: В Италии у 43 человек выявлена «болезнь легионеров»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гепатит
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить