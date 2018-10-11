В двух штатах США зафиксирована вспышка гепатита А

Москва, , 07:49 — REGNUM Рост заболеваемости вирусным гепатитом А отмечен в американских штатах Кентукки и Западная Вирджиния. Российским гражданам стоит учитывать это обстоятельство при планировании поездок, сообщает 11 октября пресс-служба Роспотребнадзора.

Число заболевших стало расти в начале августа. По данным на 28 сентября в Кентукки было зарегистрировано 1851 случаев заболевания гепатитом А, в Западной Вирджинии — 1395.

В Центре по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC) отмечают, что вспышка наблюдается среди лиц без определенного места жительства и лиц, употребляющих наркотики. Еженедельно фиксируется около 50 новых случаев.

Местные власти принимают меры по минимизации вспышки гепатита А. Граждан, готовящихся к поездке в США, в Роспотребнадзоре призвали подумать над вакцинацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Роспотребнадзор предупредил о вспышке легионеллеза на северо-западе Италии. Причиной вспышки считают загрязнение установок по охлаждению воздуха, в которых обнаружен возбудитель заболевания.

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