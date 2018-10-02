Вспышка гепатита А зафиксирована в Ивановской области

Кинешма, Ивановская область, , 16:36 — REGNUM Вспышка гепатита А зафиксирована в городе Кинешме Ивановской области. Как сообщил 2 октября портал Кинешемец.ru, инфекционное отделение местной больницы переполнено.

По информации издания, с 1 октября в нескольких школах и детских садах города введен карантин. Известно, что жителям города рекомендуется употреблять исключительно кипяченную или бутилированную воду, а также регулярно мыть руки. В местном «Водоканале» отвергают возможность того, что инфекция содержится в воде.

По данным ГТРК «Ивтелерадио», на данный момент восемь случаев заболевания гепатитом А зафиксировано в двух школах и четырех детских садах.

«На сегодняшний день в соответствии с нормами СанПина в учреждениях, где были зарегистрированы случаи гепатита А, введены карантинные мероприятия. В классах, где были выявлены заболевшие, отменена кабинетная система. Проводятся дезинфекционные мероприятия. Те дети, которые вступали в контакт с заболевшими, и являлись здоровыми на момент медосмотра, были привиты. Аналогичные мероприятия проводятся и в дошкольных учреждениях. Во всех учреждениях проводятся профилактические мероприятия», — цитирует канал замглавы администрации города Инессу Клюхину.