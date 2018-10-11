Попытки привлечения людей в ДФО: кому охота уезжать «морозить сопли»?

Якутск, , 12:35 — REGNUM Искусственные попытки создания финансово-промышленных и административных центров в Сибири и на Дальнем Востоке к развитию этих макрорегионов не приведут. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал экс-министр финансов Якутии Эрнст Берёзкин, комментируя заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о создании «своего рода столицы» за Уралом.

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«Предложение Шойгу не первое и, наверное, не последнее. Раньше звучали предложения и вовсе перенести столицу страны в Новосибирск. Эти идеи могли бы быть реализуемы в прошлом веке, но современные технологии и новое потребительское поведение населения сведут на нет искусственные попытки создания финансово-промышленных центров, и даже административных центров. Сибирь, Дальний Восток в силу транспортных и климатических условий не рассматриваются для большинства граждан страны местом постоянного проживания. Кому охота уезжать «сопли морозить» от близкой Европы, морских курортов, фруктов?» — не считает результативным применение подобных мер Эрнст Берёзкин.

Он уверен, что областные столицы регионов ДФО развиваются в последние 25 лет только за счёт внутренней миграции, развала села и малых городов, посёлков. Основные рабочие места, по мнению экс-министра финансов Якутии, созданы только благодаря росту числа чиновников, работников бюджетной сферы.

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«Промышленные центры также сокращаются, сворачиваются производства, освоение новых месторождений идёт вахтовым методом. Постоянное заменяется временным, идеология «первопроходцев» и «пионеров» заменена на «командировочную». Государству надо не прожектами заниматься, а создать нормальные условия проживания для коренного населения наших регионов: разумные тарифы на коммунальные услуги и транспорт, налоговые преференции, отчисления с доходов компаний недропользователей в региональные фонды будущих поколений. Только это остановит отток населения с Дальнего Востока. Только местное, коренное население способно вернуть жизнь в сёла и малые города, благодаря существованию которых будет оправдано развитие финансово-промышленных центров», — подчеркнул Эрнст Берёзкин.

Как сообщало ИА REGNUM, создать мощный импульс для развития сибирских и дальневосточных регионов путём образования за Уралом «своего рода столицы» предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Стать таковым, по мнению министра обороны РФ, должен крупный финансово-промышленный центр, который, как предполагается, будет расположен в Сибири.

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