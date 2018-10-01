В правительстве Колымы кадровые перестановки: должности получили уральцы

Магадан, Магаданская область, , 09:59 — REGNUM Два вице-премьера и министр заменены в правительстве Магаданской области. Избранный губернатором региона Сергей Носов произвёл первыми кадровые перестановки чиновников, курировавших наиболее проблемные отрасли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы правительства региона, первым вице-премьером, курирующим сферы строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, был назначен бывший заместитель генерального директора АО «НПК «Уралвагонзавод» Юрий Бодяев. Ответственность за дорожное хозяйство, транспорт, связь, природные ресурсы и экологию Сергей Носов возложил на экс-главу холдинга АО «Станкопром» Дмитрия Косова. Оба получивших назначение чиновника приедут на Колыму из города Нижний Тагил Свердловской области, где Сергей Носов до назначения врио главы Колымы был мэром.

Кресло министра здравоохранения Магаданской области также займёт уралец, экс-депутат Нижнетагильской гордумы шестого созыва и бывший главврач ГБУЗСО «Областная станция переливания крови» Сергей Чеканов.

«Назначения, которые произошли, были ожидаемы и необходимы, — прокомментировал Сергей Носов кадровые перестановки в своём Instagram. — Замещения произошли на тех позициях, которые наиболее сильно критиковались с момента моего прихода. Это строительство, ЖКХ и медицина».

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Перед назначенными руководителям глава Колымы поставил задачу «изменить стиль и качество работы, чтобы получить результат, который ждут люди». В первую очередь речь идёт об изменении отношения чиновников к жителям региона.

«Власть обязана слушать людей и решать проблемы», — уверен Сергей Носов, заверив, что кадровые перемены в правительстве Колымы будут продолжаться.

Губернатор Магаданской области также констатировал необходимость подготовки кадров в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая Сергей Носов был назначен врио главы Колымы, а 9 сентября он победил на выборах губернатора региона с результатом 81,51% голосов. Носов известен тем, что жёстко критиковал действия чиновников правительства Магаданской области.

«Я вам задание давал два дня назад! Я не буду дальше продолжать, но я восхищен. У вас чувство страха отсутствует полностью. Мухоморов что ли пьёте отвар? Чувство страха — как у викингов», — заявил глава Колымы на одном из заседаний.

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