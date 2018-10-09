Цель инициативы Шойгу о новой столице — обеспечение безопасности России?

Якутск, , 10:36 — REGNUM За Уралом нужна не дополнительная столица, а основная, и располагаться она должна на Дальнем Востоке. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин (ЛДПР), комментируя заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о необходимости создания в Сибири крупного правительственного центра.

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Инициативу Шойгу «создать за Уралом своего рода столицу» депутат объяснил его желанием обеспечить безопасность страны.

«Я думаю, что этот человек, который сегодня является вторым в России и возглавляет вооружённые силы, прекрасно понимает, что безопасность России нужно начинать с Дальнего Востока, — отметил Гаврил Парахин. — США имеет сегодня стратегические базы на территориях, прилегающих к Дальнему Востоку. И жители Китая сегодня могут спокойно переехать границу. И для этого у них есть доступ — мы сами создали условия для безвизового посещения Дальнего Востока. Естественно, сегодня могут попадать туда не только китайцы, которые приедут сюда на заработки, но и радикалы, террористы и так далее. Поэтому Шойгу, я думаю, понимает стратегическое значение границы Дальнего Востока со странами Азии. Страны, которые нас не любят — мы их не будем называть, — тоже находятся не так далеко от границ России и прилегающей к Дальнему Востоку территории. С каждым годом наши границы становятся всё доступнее и доступнее, и это становится опасным для нашей страны».

Из соображений безопасности Гаврил Парахин считает нужным перенести столицу России в Хабаровск.

«Хабаровский край — стратегический регион, он большой, граничит с Китаем, железная дорога есть, морские пути есть, рядом Комсомольск-на Амуре, порт Ванино, куча промышленных городов, — отметил депутат, пояснив. — Но народ оттуда бежит. Уезжают, конечно, умные люди, грамотные, качественно работающие, но не видящие перспективы развития».

Причиной оттока населения Гаврил Парахин называет некачественные и дорогие продукты и некомфортные климатические условия («несравнимы с климатом в Сочи»). По мнению депутата, маленькое количество жителей на большой территории приводит к тому, что Дальний Восток очень тяжело развить.

«Я уже говорил, что для того, чтобы развивать Дальний Восток, просто территорий опережающего развития и привлечения инвесторов недостаточно. Нет инфраструктуры и условий, необходимых для развития. Логистику, энергосбережение надо развивать, а для этого — привлекать туда громадные деньги. Чтобы эти средства правильно осваивались, нужно, чтобы в регион приезжало грамотное население из центральной части России, где люди готовы работать за хорошую зарплату. Хабаровский край и Хабаровск может быть основной столицей России. Всё для этого есть. Были там и предприятия, и заводы судостроительные, и учреждения образования там всегда достойные были, они давали специалистов высокого уровня в разных сферах. Это самый оптимальный вариант, и это даст необходимый толчок для развития. Вроде бы что-то делаем, но люди уезжают, уезжают, уезжают. Надо что-то делать, но политзаключённых сюда тащить, как в 60-ые годы, — это тоже не выход. Другой вопрос — это специалисты. Их нужно либо удерживать, либо привлекать. В любом случае у них должны быть достойные зарплаты и большой соцпакет», — подытожил Гаврил Парахин.

Как сообщало ИА REGNUM, своё предложение создать за Уралом «своего рода столицу» Сергей Шойгу объяснил тем, что для развития сибирских и дальневосточных регионов требуется мощный импульс. Стать таковым, по мнению министра обороны РФ, должен крупный финансово-промышленный центр, который, как предполагается, будет расположен в Сибири.