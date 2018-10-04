В Сибири может появиться новая «столица» — Шойгу предложил

Москва, , 07:37 — REGNUM Для развития сибирских и дальневосточных регионов требуется мощный импульс. Им может стать крупный финансово-промышленный центр, о необходимости создания которого в Сибири в интервью журналу «Неизвестная Сибирь» заявил президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу.

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«Нам надо создавать здесь, за Уралом крупный финансово-промышленный центр, своего рода столицу», — уточнил Шойгу.

Министр добавил, что также необходимо продолжить начатую ещё в царское время политику развития Сибири и Дальнего Востока. Он напомнил, что тогда демографическую ситуацию в Сибири пытались изменить за счёт переселения за Урал людей из европейской части России, действовало даже специальное управление при министерстве внутренних дел. Затем, людей привлекали в Сибирь гигантскими стройками. И это оказалось результативным — в Сибирь тогда переселились почти 5 млн человек.

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Глава военного ведомства уверен, что в настоящее время привлечь людей в регион поможет создание крупного финансово-промышленного центра и улучшение условий жизни.

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