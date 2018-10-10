Кокорин и Мамаев извинятся за свою выходку – адвокат

Москва, , 13:22 — REGNUM Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, которые подозреваются в нскольких нападения, совершённых в центре Москвы, принесут извинения за случившееся. Об этом заявил адвокат Умалат Сайгитов, представляющий интересы Кокорина.

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«Они нормальные ребята с нормальным воспитанием. Конечно, они извинятся», — цитирует «Интерфаск» слова правозащитника.

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Как сообщало ИА REGNUM, футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева подозревают сразу в двух нападениях. Так, 8 октября спортсмены устроили перепалку с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ГНЦ РФ ФГУП НАМИ Сергеем Гайсиным. В результате Пак получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. После конфликта московское управление МВД России возбудило уголовное дело по статье «Побои». Ранее дебоширы жестоко избили водителя «Первого канала». С многочисленными травмами пострадавший попал в больницу.

Добавим, что 9 октября оба футболиста были задержаны полицией. Им грозит по меньшей мере условный срок. Статья «Побои», по которой было возбуждено уголовное дело в отношении футболистов, может быть переквалифицирована на статью УК РФ «Хулиганство», санкция которой предусматривает до семи лет тюрьмы.

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