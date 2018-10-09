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Устроившие драку Кокорин и Мамаев задержаны полицией

Спорт

Футболисты, ставшие зачинщиками двух драк, будут допрошены

Москва, 9 октября 2018, 14:52 — REGNUM  Устроившие драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны полицией. Об этом 9 октября сообщает телеканал «360 Подмосковье» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ожидается, что футболисты, ставшие зачинщиками двух драк накануне ночью, будут допрошены.

Как сообщало ИА REGNUM, Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кокорин ударил госслужащего стулом по голове. Возбуждено уголовное дело о нанесении побоев.

Кроме того, дебоширы жестоко избили мужчину, водителя «Первого канала». Это произошло еще до инцидента в кафе. Пострадавший находится в больнице с многочисленными травмами.

«Зенит» заявил, что инцидент вызвал в клубе «резкое неприятие и возмущение». Клуб может разорвать контракт с Кокориным.

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«Краснодар» пообещал подвергнуть Мамаева максимальным возможным санкциям за позорный инцидент и найти пути для расторжения контракта.

Министр спорта Павел Колобков заявил, что Кокорин и Мамаев закрыли себе путь в сборную России.

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