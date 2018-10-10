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Названо возможное наказание для Кокорина и Мамаева

Общество

Футболистам грозит как минимум условный срок

Москва, 10 октября 2018, 12:59 — REGNUM  Полузащитнику футбольного клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву и нападающему санкт-петербургского «Зенита» Александру Кокорину, в отношении которых возбуждено дело о побоях, грозит по меньшей мере условный срок, сообщает 10 октября «Коммерсантъ».

Отмечается, что инцидентами по статье «Побои» занимаются дознаватели, а не следователи органов внутренних дел, следовательно, в производство могут добавить статью о хулиганстве, которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Таким образом, футболистами грозит не штраф, а как минимум условный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонансные уголовные дела о нанесении побоев гражданам, в которых фигурируют футболисты Мамаев и Кокорин, были переданы Главному следственному управлению ГУ МВД России по Москве.

Читайте подробнее: Делом Кокорина и Мамаева занялось ГСУ московского главка МВД

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