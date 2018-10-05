Полтавченко напоследок «отложил» застройку парка Интернационалистов

Санкт-Петербург, , 20:20 — REGNUM Строительство торгово-развлекательного комплекса с океанариумом в зеленой зоне у парка Интернационалистов на юге Петербурга отложено до 2019 года. Об этом говорится в официальном ответе депутату Заксобрания Оксане Дмитриевой, подписанном Георгием Полтавченко, который в тот момент еще находился в должности губернатора Санкт-Петербурга. Полтавченко поставил подпись под документом в свой последний рабочий день на этом посту.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, из письма следует, что зеленая зона находится в аренде у компании «Оптима» до 2025 года, однако сейчас инвестор «реализует несколько масштабных инвестиционных проектов в Москве в сфере жилой, гостиничной и офисной инфраструктуры, а также ведет строительство комплекса Щелковского автовокзала».

Так что сейчас на ТРК в парке Интернационалистов у «Оптимы» нет денег или желания их тратить. «В связи с чем к выполнению изыскательских работ с учетом срока реализации проекта, установленного договором, застройщик вправе приступить в 2019 году», — сообщил Полтавченко.

Из-за «социальной напряженности» вокруг этого проекта Полтавченко давно обещал жителям встречу с комитетом по инвестициям и застройщиком, правда, она так и не состоялась по неизвестным причинам. Полтавченко признал, что давал такое поручение, но теперь и это откладывается — у инвестора, судя по всему, пока нет аргументов для петербуржцев.

«Встреча будет организована по готовности инвестором необходимых материалов для проведения конструктивного и аргументированного диалога с жителями», — сообщил Полтавченко.

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Напомним, речь идет о торгово-развлекательном комплексе площадью в 190 тыс. кв. метров, который планируют поставить в зеленой зоне, отрезанной чиновниками от парка Интернационалистов в Купчино. Инициативная группа из более чем 500 местных жителей потребовала проведения референдума о судьбе парка, но городской парламент большинством «Единой России» его отклонил. Депутаты якобы не поняли значения фразы «вернуть территорию в состав парка».

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Глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк не пришла на встречу, которая была назначена с жителями и инвестором, так что петербуржцам пришлось проводить собрание в присутствии ее картонной копии, которую принес один из активистов.

Добавим, в конце сентября Фрунзенский районный суд зарегистрировал иск петербуржца Евгения Крылова к правительству города и ООО «Оптима» о признании недействительным постановления и договора аренды земельного участка, где и будут строить «океанариум».

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