Петербуржцы безуспешно пытаются встретиться с застройщиком парка в Купчино

Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM Жители района Купчино на юге Петербурге, недовольные перспективой строительства гигантского торгово-развлекательного комплекса у парка Интернационалистов, пригласили главу городского комитета по инвестициям Ирину Бабюк на встречу в парке 13 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в инициативной группе.

«Застройщик отказался встречаться с жителями», — заявил координатор группы Павел Швец.

Он напомнил, что жители уже виделись с Бабюк и главой Фрунзенского района Валерием Сапожниковым 23 июля текущего года. Тогда была назначена встреча с застройщиком и представителями комитета имущественных отношений Смольного на конец августа.

«После комитет по инвестициям попросил перенести встречу на 13 сентября из-за командировки главы комитета в Японию, а глава района так и не согласовал проведение встречи в большом зале районной администрации. В сентябре ответственный за организацию встречи зампред комитета Павел Борисенко перестал выходить со мной на связь. При случайных встречах в Смольном он всячески уходит от ответа о ходе подготовки встречи. Он сообщил мне, что инвестор не готов встречаться с жителями до окончания изысканий, а до этого показать жителям ему нечего», — утверждает Швец.

Впрочем, официального уведомления об отмене встречи инициативная группа не получала, добавляет он.

Недовольные жители хотели поскорее встретиться с инвестором, чтобы донести до него свою позицию о невозможности строительства, но они согласны и на встречу с комитетом по инвестициям

Инициативная группа подала в Смольный уведомление о проведении массового пикета 13 сентября в парке, чтобы мероприятие прошло на законных основаниях.

Напомним, в весеннюю сессию городской парламент отказался утвердить референдум о судьбе парка, хотя купчинцам удалось собрать более 500 подписей членов инициативной группы при положенных 300. Сторонники референдума обещали повторно поднять этот вопрос на пленарном заседании осенью.

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О том, что представители инвестора и КИО готовы встретиться с жителями, депутату от «Единой России» Александру Тетердинко написал сам губернатор Георгий Полтавченко. Градоначальник пояснил, что встреча состоится, чтобы дополнительно проинформировать жителей «о положительных сторонах реализации указанного стратегического инвестиционного проекта».

Ранее Смольный решил не возвращать большому участку в зоне парка Интернационалистов статус зеленых насаждений общего пользования и поддержал проект застройки. Владельцы компании «Оптима» планируют возвести там комплекс площадью 190 тыс. кв. метров. Океанариум на 750 зрителей займет там незначительную долю площадей. Все остальные помещения отдадут под торговые павильоны, кинотеатр, зону экстремальных видов спорта и прочее.

Помимо строительства ТРЦ предполагается также благоустроить парк Героев-пожарных между Софийской улицей, улицей Димитрова и Бухарестской улицей площадью 54 га. Там появится озеленение, освещение, площадки для отдыха, станции зарядки гаджетов, точки доступа к Wi-Fi, скейтпарк, велодорожка, дорожка для терренкура. Кроме того, Смольный предоставил статистику, согласно которой обеспеченность населения Фрунзенского района зелеными насаждениями общего пользования составляет 15 кв. метров на человека, а минимальный норматив — 12 кв. метров.

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