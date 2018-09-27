В Рособрнадзоре рассказали о «якобы утечках» на ЕГЭ

Москва, , 10:05 — REGNUM В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) ежегодно слышат о «якобы утечках» на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), заявил начальник Управления оценки качества общего образования ведомства Игорь Круглинский.

«О якобы имевших место утечках мы слышим каждый год. Эта проблема близка и коллегам, проводящим национальные экзамены за рубежом», — цитирует РИА Новости Круглинского.

По его словам, в российском сегменте интернета существует немало ресурсов, которые пытаются продать либо якобы реальные варианты контрольно измерительных материалов, либо ответы на них.

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Однако анализ специальной группы мониторинга показал, что на таких ресурсах размещаются либо демонстрационные варианты, либо подборки, которые составлены из открытого банка заданий. Специалисты сверили онлайн-публикации с заданиями из закрытой части банка заданий ЕГЭ 2018 года и совпадений не выявили, добавил он.

Напомним, ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что с 2018 года при проведении ЕГЭ будет задействованы специальные технологии, которые позволяют защититься от мошенников и исключить влияние человеческого фактора на результаты. Все задания ЕГЭ будут печататься в аудитории непосредственно перед экзаменом.

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