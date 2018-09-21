Подрядчик «Роскосмоса» объявлен в международный розыск

Москва, , 15:26 — REGNUM Владелец подрядчика «Роскосмоса» — компании ООО «Инженерные системы» Сергей Сластихин объявлен в международный розыск. Решение о заочном аресте подозреваемого вынес Басманный суд Москвы.

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Следственные органы установили, что Сластихин, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, в настоящее время находится за пределами России. По данным следствия, он сбежал в Соединённые Штаты.

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Владелец строительной компании, которая имела доступ к государственной тайне, по информации источников РБК, является фигурантом сразу в нескольких уголовных делах, связанных со стройками «Роскосмоса». Ущерб по ним может составлять «сотни миллионов рублей».

Напомним, в июле 2018 года Арбитражный суд Москвы привлёк Сергея Сластихина к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве «Инженерных систем» на сумму 908 млн руб. Из них более 200 млн рублей требует структура «Ростеха» ЦЭНКИ.