По делу о госизмене в «Роскосмосе» арестован 74-летний учёный из Королёва

Москва, , 13:54 — REGNUM Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев сообщил сегодня, 22 июля, в интервью ТАСС что московский суд санкционировал арест сотрудника ЦНИИмаш — головного научного института государственной корпорации «Роскосмос».

По словам Еникеева, в столичное СИЗО «Лефортово» он накануне пообщался с вновь прибывшим в тюрьму 74-летним заключенным из Королева Кудрявцевым В. В. Его арестовали также накануне.

Арестованному были предъявлены обвинения по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Какой именно суд санкционировал арест Еникеев не уточнил.

Также Еникеев подчеркнул, что у него нет прямого подтверждения того, что Кудрявцев имеет отношение к делу о государственной измене, которое было возбуждено после обнаружения утечек секретной информации из структур «Роскосмоса».

Стоит отметить, что в Лефортовском суде Москвы, где обычно рассматриваются дела о государственной измене, не стали комментировать эту информацию из-за секретности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля стало известно, что в ЦНИИмаш и «Объединенной ракетно-космической корпорации» (ОРКК) прошлиобыски. Сотрудники Федеральной службы безопасности считают, что работники этих структур передавали иностранным спецслужбам секретную информацию о разработках гиперзвукового оружия.