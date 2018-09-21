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Лихорадка Западного Нила унесла жизни 27 жителей Греции

Общество

Всего этим заболеванием заразились свыше двух сотен человек

Лихорадка Западного Нила унесла жизни 27 жителей Греции
Иллюстрация: Jba.af.mil
Москиты — переносчики лихорадки Западного Нила

Афины , 21 сентября 2018, 10:13 — REGNUM  В Греции растёт число жертв вспышки лихорадки Западного Нила. По данным Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO), только за месяц количество умерших от этого заболевания выросло в 2,5 раза и достигло 27 человек.

Заразились лихорадкой в общей сложности 234 человека. Для сравнения: по состоянии на 23 августа в стране было зарегистрировано 11 смертей и 107 случаев заболевания.

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Напомним, переносчиками лихорадки Западного Нила являются комары. Вспышка заболевания в 2018 году связана с жаркой погодой и осадками в начале лета. Заболевание отмечено во многих муниципалитетах, в том числе в Аттике и Центральной Македонии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Роспотребнадзор предупредил о продолжающейся распространяться вспышке лихорадки Западного Нила. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, с начала 2018 года в Европе было зарегистрировано более 400 случаев заболевания, 27 из которых со смертельным исходом.

Больше всего граждан заболели в Сербии (126 случаев), Италии (123 случая). Греция оказалась на третьем месте по числу инфицированных. Здесь было выявлено 75 случаев.

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Лихорадка Западного Нила
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