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В Европе и Израиле отмечена вспышка лихорадки Западного Нила

Общество

Роспотребнадзор предупреждает об опасности российских туристов

В Европе и Израиле отмечена вспышка лихорадки Западного Нила
Пабло Пикассо. Наука и милосердие. 1897

Москва, 2 сентября 2018, 08:44 — REGNUM  О вспышке лихорадки Западного Нила в Европе и Израиле предупредил российских граждан Роспотребнадзор. Предупреждение появилось 2 сентября на сайте ведомства.

По информации Роспотребнадзора, полученной от ВОЗ, в Европе с начала этого года зарегистрировано уже более 400 случаев лихорадки Западного Нила (ЛЗН). 27 из этих случаев закончились летальным исходом.

ЛЗН была зарегистрирована в Сербии, Италии, Греции, Вегрии и Румынии.

На территории Израиля зарегистрировано 68 случаев заболевания ЛЗН, 2 из которых — со смертельным исходом. Как заявил Минздрав Израиля, это количество случаев заболевания превышает в два раза показатели 2017 года.

Роспотребнадзор предупреждает о неблагополучной эпидемиологической обстановке и просит учитывать информацию при планировании поездок.

Напомним, что вирус ЛЗН переносится комарами рода Culex. Особо восприимчивы к заболеванию дети и пожилые люди. Инкубационный период болезни колеблется от нескольких дней до 2−3 недель, в это время заболевание может никак не проявляться. Симптомы болезни включают в себя лихорадку, головную боль, ломоту в теле, иногда сыпь. Вакцины против заболевания не существует.

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