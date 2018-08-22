В Европе распространяется вирус лихорадки Западного Нила

Белград, , 09:28 — REGNUM Вирус лихорадки Западного Нила распространяется рекордными темпами в Европе, предупреждает Всемирная организация здравоохранения. Об этом пишет газета Kurier.

Число заболевших в этом году по сравнению с предыдущими четырьмя годами серьезно возросло: к середине августа был зарегистрирован 401 случай заболевания, в том числе 22 смертельных исхода. Из них 126 в Сербии, 123 — в Италии, 75 — в Греции, 39 — в Венгрии и 31 — в Румынии. В этом году в регионе установился благоприятный климат для комаров (Culex pipiens), которые являются переносчиками вируса.

Вирус Западного Нила в 80% случаев не проявляет симптомов, в 20% случаев заболевшие страдают от подобной гриппу лихорадки, которая сопровождается высокой температурой, мышечной болью и желудочно-кишечным расстройством. У жителей Африки выработался иммунитет к вирусу.