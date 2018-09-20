Жители села Якутии по вине АЛРОСА почти месяц живут без чистой воды

Якутск, , 08:29 — REGNUM АЛРОСА, загрязнившая реку Вилюй, из которой пили воду жители четырех районов Якутии, предпринимает недостаточно усилий по обеспечению населения ряда сёл питьевой водой. Об этом заявляют жители населённого пункта Сюльдюкар в Мирнинского района республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM. С письменным требованием обеспечить их питьевой водой в нужных объёмах селяне обратились в алмазодобывающую компанию.

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«Ситуация в Сюльдюкаре критическая! 19 сентября 2018 года привезли только 48 бутылей воды на 340 человек населения! Глава наслега на личные деньги купил 300 литров воды для детсада и школы!», — пишут в блогах якутяне.

«После собрания, организованного 28 августа ОНФ, я подошла к представителю АК АЛРОСА А.В. Абрашитовой, попросила её сообщить в компанию о сложившейся ситуации. Она обещала непременно довести это до сведения руководства. Однако никаких действий от АЛРОСА не последовало», — рассказала жительница Сюльдюкара Вера Афанасьева ИА SakhaLife.

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По её словам, люди пьют из маленькой речушки в Куукуйдаах, в которой во время половодья воды — по колено полуторогодовалому ребёнку, а в конце лета она вообще обычно пересыхает. Кроме того, в воде этой реки превышено содержание железа и аммония. 29 августа водовозку сюльдюкарцам обещали выделить в администрации Мирнинского района, но этого не было сделано оперативно, и Вера Афанасьева отнесла уже в правительство республики обращение с просьбой обеспечить село питьевой водой. Когда она пришла за ответом, её отправили сначала в министерство экологии, а заем в минЖКХ республики.

«В последнем меня приняли молодые ребята, которые прогуглили в интернете и обнаружили рядом с нашим поселком две речки. Но они не знали, что одной из них нельзя пользоваться ввиду того, что в ней полно извести. Из Мирного отчитываются, что у нас есть и водозабор, и система очистки воды, и водовоз. А о том, что вода там не пригодна для питья, что очистка на переданной компанией около 10 лет станции невозможна из-за того, что фильтр в ней не менялся ещё ни разу, администрация Мирнинского района и Ил Тумэн не осведомлены», — также отмечает Вера Афанасьева.

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По её словам, жители Сюльдюкара ещё несколько раз обращались в органы власти муниципалитета и к депутату Госсобрания республики, а затем, 12 сентября, провели флэшмоб на берегу Вилюя, но никакой реакции от официальных органов не последовало.

«В течение целого месяца мы были предоставлены сами себе, нас не замечали, о нас полностью забыли — мы варились в собственном соку. Наш глава бегает, пытается достучаться до небес — все без результата. Хорошо, что были дожди — в Куукуйдаахе чуть прибавилось воды. Так что жители питались из источника, в составе воды которого бог знает что есть», — говорит Вера Афанасьева.

Водовозку в Сюльдюкар привезли только 16 сентября — спустя почти месяц после аварии на Иреляхском месторождении. В Мирном отчитались, что полностью обеспечили Сюльдюкар водой. Между тем, в поселке проживает 117 хозяйств, на семью выдавали по одной 19-литровой бутыли, и привезённой воды на всех не хватило. Пришлось закрыть детский сад, в который ходило более 30 детей.

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«Поражает безразличное отношение компании и районных властей к населению целого посёлка. Где же воплощение девиза АЛРОСА — «Люди дороже алмазов»? Похоже, отношение прямо противоположное. Что же должно произойти, чтобы на него наконец обратили внимание?», — задаётся вопросами Вера Афанасьева.

Жители Сюльдюкара просят, чтобы алмазодобывающая компания республики срочно обеспечила его население тарированной питьевой водой в бутылях, построила отвечающую всем требованиям дамбу для водозабора питьевой воды реки Кукууйдаах, заменила водоочистительную систему и выделила водовозную технику на базе автомобилей «Урал» или «КамАЗ».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в реку Ирелях попала загрязнённая вода из дражных котлованов месторождения алмазов, осваиваемого компанией АЛРОСА. Причиной ЧП стали обильные дожди, на которые не были рассчитаны дамбы. Из Иреляха вода с огромной концентрацией взвесей и ионов металлов потекла в Малую Боутобию, а затем в Вилюй. Жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики попросили воздержаться от использования воды до особого распоряжения. Допустимые нормативы по взвесям в реках были превышены в сотни раз.

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Эксперты министерства экологии республики высказывали мнение, что полностью вода в реке Вилюй очистится предположительно до 7 сентября, но этого не случилось. По данным мониторинга республиканского управления Роспотребнадзора за 14 сентября фоновые показатели по наличию взвесей в воде оставались превышенными в селе Верхневилюйск (в 4 раза) и городе Вилюйск (в 3 раза).