Как строить в Якутии химзаводы, если даже добыча ископаемых – катастрофа?

Александра Майер, , 17:33 — REGNUM

Якутию накрыло очередным ЧП, которое активно обсуждается жителями региона уже третью неделю — и столько же длится «расхлёбывание» его последствий. Речь об аварии на Иреляхском месторождении, из дражных котлованов которого, размыв заградительные дамбы, в реки Якутии полилась вода, загрязнённая после промывки алмазов.

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Жители республики уверены, что это — экологическая катастрофа: реки не очистились и спустя три недели, пить неоткуда, рыба может погибнуть… Но руководство республики вместе с допустившей аварию алмазодобывающей компанией АЛРОСА всё это время успокаивает людей: пробы воды становятся лучше, меры предпринимаются, ситуация под контролем…

В общем, как в той песне — «Всё хорошо, прекрасная маркиза». Компания активно машет кулаками после драки, обещая жителям населённых пунктов, оставшихся из-за аварии не только без питьевой воды, а, скорее всего, ещё и без рыбы, — что больше так не будет. А больше — и не надо. Насколько все эти обещания утешительны для якутян, можно судить по их реакции в соцсетях: волна возмущения готова смести алмазодобывающую компанию вместе с руководством республиканского природоохранного ведомства, которое, только почувствовав для себя угрозу, приняло сторону жителей республики и её загрязнённых рек. Заявления о том, что АЛРОСА должна возместить ущерб, нанесённый реке, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев (по совместительству возглавляет региональное отделение «Единой России») начал делать только после того, как по соцсетям были распространены призывы отправить в отставку столь неактивного, по мнению населения Якутии, защитника её окружающей среды.

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Претензии у людей есть и к контрольным ведомствам, почему-то закрывшим глаза на ряд нарушений, которые, будучи устранёнными, возможно, сделали бы эту аварию невозможной — и АЛРОСе тогда не пришлось бы винить во всём дожди. Да, объём выпавших в Мирнинском районе накануне аварии осадков сильно превысил среднемноголетние значения. Но, как выяснилось, дамбы не были поставлены на регистрационный учёт, притом что ещё в 2010 году находились в аварийном состоянии. Вот он — показатель заботы алмазодобывающей компании об окружающей среде, экологической безопасности и здоровье людей, которые пьют воду из реки Вилюй. И эти же два нюанса — лакмусовая бумажка отношений с недропользователями контролирующих органов и профильных ведомств: проверки дамб АЛРОСы не проводились, даже когда начались сильные дожди.

«Прорыв дамбы на реке Ирелях наглядно показал бестолковость и бесполезность контрольно-надзорных органов, — высказывают мнение жители республики. — Беспрерывно идёт дождь, дамба переполняется, а природоохранители спят летаргическим сном. Никакого контроля, никакой профилактики… Бардак! Потом, очнувшись, начинают бегать, заседать, якобы проводить рейдовые мероприятия, брать пробы и так далее, как будто они работают. А кто мешал вам проводить рейдовые мероприятия и контролировать состояние потенциально опасных в экологическом плане объектов до катастрофы? Столько контрольно-надзорных органов бесполезных — и никакого результата, просто сидят и жрут бюджет».

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Люди призывают «принять меры прокурорского реагирования в отношении должностных лиц вплоть до министров и выше». Якутяне также отмечают, что прорыв дамбы показал: АЛРОСА экономит на безопасности жизнедеятельности населения и охране труда, «зато топ-менеджеры живут на широкую ногу».

Все громкие заявления о том, что загрязнённая вода с каждым днём становится чище, — малоутешительны с учётом того, что столь крупная авария была допущена при всестороннем попустительстве: со стороны АЛРОСы, контролирующих органов и руководства республики. Уже три недели с момента аварии идут рапорты о том, что всё под контролем, при этом вода в реке до сих пор мутна и непригодна для питья, а у некоторых населённых пунктов даже позеленела. В ответ щедрая АЛРОСА выдала людям средства для обеззараживания воды.

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Нельзя не согласиться с жителями Якутии, что это действительно экологическая катастрофа. Очиститься реки Ирелях, Малая Боутобия и Вилюй должны, по разным прогнозам, только к 8−10 сентября, когда с момента аварии пройдёт уже более трёх недель. А какое влияние окажет загрязнённая вода на реку Лена, в которую впадает Вилюй? А на море Лаптевых, в которое впадает река Лена? Ответа на эти вопросы жителям Якутии никто не дал, да и есть ли они?

Зато теперь АЛРОСА занимается имитацией будущей бурной деятельности — то есть активно обещает: построить водоочистные сооружения, поменять концентраты для водоочистных фильтров, спустя почти месяц после аварии передать нуждающимся населённым пунктам ёмкости и бутыли для развоза очищенной воды. Дамбы, размытие которых стало причиной аварии, компания починила. Но поставила ли на регистрационный учёт? Но перестали ли они быть аварийными? Но будут ли они модернизированы так, чтобы очень обильные осадки не спровоцировали повторение ЧП? На эти вопросы тоже нет ответа.

По-прежнему не озвучена и сумма ущерба, который собираются взыскать с допустившей экологическую катастрофу алмазодобывающей компании. Всё, что известно, — это то, что размер компенсации будет определяться, исходя из концентрации взвеси и ионов металлов в воде, а также на основании размера участка загрязнения (протяжённость «пятна» составляла более 250 километров). Пока АЛРОСе не было предложено заплатить какие-либо деньги в бюджет республики и её четырёх районов, жители которых пьют воду из Вилюя, и звучит только требование, чтобы компания провела комплексное обследование реки. Хотелось бы верить, что этим её компенсация ущерба после столь масштабной аварии не ограничится.

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Жители республики, проживающие вдоль берегов Вилюя и оставшиеся без питьевой воды, считают, что АЛРОСА должна компенсировать и ущерб вреда, нанесённого их здоровью употреблением загрязнённой питьевой воды. Люди жалуются, что не все имеют возможность ездить за водой, а её подвоз организован не везде.

«Запасаться чистой питьевой водой могут лишь те, у кого есть транспорт, то есть состоятельные семьи. Малообеспеченные, также школы, больницы, детские сады, предприятия общепита — потребляют воду из реки», — писали люди в соцсетях.

Теперь жители сёл вдоль Вилюя готовят иски в суд, в которых требуют взыскать с АЛРОСы каждый по 300 тыс. рублей — для приобретения лекарств и восстановления здоровья после экологической катастрофы.

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«По 300 тысяч каждому, кто живёт возле реки, выльется в кругленькую сумму. Наверное, будет хороший урок всем нерадивым компаниям-недропользователям», — надеется эколог Иван Степанов.

Но будет ли? Пока взаимодействие Якутии с недропользователями строится так, что добывающим компаниям позволяется относиться к экологии республики безответственно. АЛРОСА уже далеко не в первый раз загрязняет реки Якутии, не отстают от неё и золотодобывающие компании. Буквально за день до ЧП на Иреляхских дамбах СМИ республики публиковали информацию о том, что вода в реке Эльконка стала жёлтой и приобрела резкий запах потому, что в её притоке, реке Рэдэрга, добывают золото граждане Китая. Эльконка, в свою очередь, впадает в реку Алдан, из которой люди пьют воду. Минэкологии республики сообщило ИА Тайгапост, что золото на участке, где было допущено загрязнение реки, имеет право добывать компания ООО «Норд Голд», которая, в свою очередь, привлекла подрядчика ООО «Сириус». Алданским комитетом охраны природы в области водных отношений по факту загрязнений возбуждено административное производство. Но, как выяснили журналисты, запрет природоохранного ведомства игнорируется, и китайские рабочие продолжают мыть золото в тайге.

Если даже с компаниями, добывающими из недр Якутии полезные ископаемые, взаимодействие строиться так, что окружающей среде наносится ощутимый вред, то как можно всерьёз обсуждать планы создания в регионе действительно опасных химических производств? Предпринимая такие попытки, заинтересованные в создании опасных предприятий лица и руководство региона не раз убеждали якутян, что при должном подходе и контроле химические производства безопасны — если они технологичны. Но можно ли этому верить, если даже предотвратить загрязнение рек Якутии власти региона фактически не в состоянии?

«Не надо нам завода, у нас даже обычные ГРЭСы и угольные котельные взрываются, химический-то точно взорвётся», — писали жители республики, когда руководство региона вместе с ЯТЭК в очередной раз лоббировало строительство газохимического предприятия.

Теперь эту фразу можно дополнить так: «у нас контролирующие органы даже с надзором над недропользователями не справляются». В общем, теперь якутянам будет, что ответить, если руководство республики начнёт снова лоббировать строительство предприятия по газопереработке.

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