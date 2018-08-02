В Петербурге с третьей попытки объявили конкурс на метро до Кудрово

Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM В Петербурге объявляют уже третий конкурс на предпроектные работы для строительства метро в примыкающий к Петербургу областной город Кудрово. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Контракт оценен в 44 млн рублей. За эти деньги будущий подрядчик должен разработать предпроект участка Лахтинско-Правобережной линии от станции «Улица Дыбенко» до «Кудрово» с электродепо «Правобережное»: провести инженерно-геологические изыскания, а также рассчитать пассажиропоток.

Итоги конкурса подведут в конце августа. Сами документы должны быть готовы до апреля 2019 года.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, ранее Смольный уже объявлял конкурсы на предпроект и для «Кудрово», и для депо. Но оба пришлось отменить по решению комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургское метро совершит второй рывок в Ленобласть

Напомним, станцию метро в густонаселенном населенном пункте Кудрово на границе с Петербургом намереваются запустить уже в 2025 году. Непосредственно проектные работы должны начаться в 2021 году.

К 2027 году там же предполагают создать и транспортно-пересадочный узел, который будет обслуживать более 20 тысяч пассажиров в день.

Добавим, вместе с новым конкурсом по «Кудрово» Смольный объявил тендер на 135 млн рублей на корректировку Фрунзенско-Приморской линии на северо-западе от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект», а также конкурс на почти 145 млн рублей на корректировку проекта Красносельско-Калининской линии на юго-западе от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское».

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге предлагают отложить строительство метро в Ленобласть