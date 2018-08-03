Будущую станцию петербургского метро «Шуваловский проспект» перенесут

Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Местоположение будущей станции петербургского метро фиолетовой ветки «Шуваловский проспект» решили изменить. Соответствующий конкурс объявил городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Согласно данным портала госзакупок, Смольный готов заплатить за корректировку проекта почти 135 млн рублей.

Станция «Шуваловский проспект» должна стать продолжением пятой линии метро сразу после действующей станции «Комендантский проспект». Ранее предполагалось, что вестибюль будущей станции расположится на пересечении Шуваловского проспекта и проспекта Авиаконструкторов. Но из-за активного развития жилой застройки в Приморском районе было решено подвинуть его на перекресток Шуваловского и Комендантского проспектов.

Кроме того, предполагается, что на «Шуваловском проспекте» в будущем сделают пересадку на зеленую (третью) ветку метро, на станцию «Зоопарк» («Планерная»), появление которой пока тоже лишь предполагается в отдаленной перспективе.

Заметим, что пересечение фиолетовой и зеленой линий петербургской подземки, у которых пока нет ни одного общего пересадочного узла, изначально предполагалось на станции «Адмиралтейская», открытой в конце 2011 года. Из-за недостатка финансирования сначала от этой идеи отказались, затем власти в теории вернулись к ней, но транспортные эксперты предполагают, что строительство пересадки на «Адмиралтейской» будет и далее отодвигаться на неопределенный срок.

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Петербургская «Программа развития метрополитена до 2025 года», которую городское правительство утвердило в июне 2011 года, предполагала, что «Шуваловский проспект» откроет свои двери для пассажиров до конца 2015 года. Однако затем станцию постигла традиционная для петербургской подземки судьба бесконечных переносов. Сейчас она находится лишь в проекте, к работам собираются приступить не ранее конца 2019 года.

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