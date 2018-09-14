Многодетная семья в Петербурге разбила на балконе плантацию марихуаны

Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM Родители многодетной семьи в Петербурге стали фигурантами уголовного дела за выращивание марихуаны на балконе своей квартиры. Теперь обоим грозит лишение свободы.

Сначала с 200-граммовым пакетом запрещенного растительного наркотика транспортными полицейскими была задержана 42-летняя безработная женщина.

Когда правоохранители пришли с обыском к ней домой, там обнаружились четыре куста марихуаны, которые заботливо культивировал на балконе 35-летний муж злоумышленницы.

Установлено, что глава многодетной семьи устроил плантацию для личного потребления.

«В отношении супругов возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное хранение, изготовление, переработка наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», — проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

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Как сообщало ИА REGNUM, учёные из США пришли к выводу, что употребление марихуаны может состарить головной мозг на три года.

Напомним, Грузия разрешила потребление марихуаны в личных целях и собирается выращивать и поставлять ее на экспорт.

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