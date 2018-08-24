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Учёные: употребление марихуаны состарило головной мозг на три года

Наука

Учёные провели масштабное исследование снимков кровоснабжения головного мозга

Учёные: употребление марихуаны состарило головной мозг на три года
Internet Archive Book Images
Ссохшийся мозг

Балтимор, США, 24 августа 2018, 14:07 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что употребление марихуаны может состарить головной мозг на три года. Об этом сообщается в журнале Journal of Alzheimer’s Disease.

Учёные провели масштабное исследование снимков кровоснабжения головного мозга людей. Всего были исследованы данные более чем 30 тыс. человек.

Отмечается, что анализ кровотока в головном мозге человека может сказать не только о его возрасте, но и о наличии у него психических расстройств и нейродегенеративных заболеваний.

Кроме того, среди факторов риска, влияющих на преждевременное старение мозга, называются злоупотребление алкоголем и наркотиками. Так, употребление марихуаны в среднем состарило мозг на 2,8 года.

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