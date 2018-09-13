Совершенно серьёзно: Грузия планирует стать экспортером марихуаны

Андро Малкин, , 13:13 — REGNUM

Правительство Грузии делает следующий шаг на пути либерализации и легализации «легкого наркотика» — марихуаны и совершенно серьезно планирует начать производство и экспорт каннабиса. Соответствующий законопроект, разработанный министерством внутренних дел и одобренный на заседании правительства 12 сентября, подтвердил муссировавшиеся в обществе слухи о решении, якобы принятом политсоветом правящей партии «Грузинская мечта».

Этим шагом правительство в очередной раз продемонстрировало, что стоит «выше мнения общества» и идет своим, признанным им же правильным, путем. А на все высказанные политически активными гражданами открытые протесты нашло соответствующие — безапелляционные и однозначные ответы.

Разработку законопроекта, который допустит выращивание конопли и вывоз ее продуктов за границу, а также введет определенные ограничения на потребление этого наркотика внутри страны, его автор — МВД объясняет заботой об обществе (а особенно — подростках?!) и желанием защитить его от вредного воздействия марихуаны. Сделать это оно собирается путем введения ряда «правовых рамок».

Согласно законопроекту, курение марихуаны будет запрещено в общественных местах, таких как школы, другие образовательные учреждения (включая детсады?!) и прилегающие к ним территории, и в общественном транспорте. Чтобы уберечь подростков от вредного воздействия наркотика (несмотря на отнесение марихуаны к легким наркотикам, законопроект признает ее вред), на законодательном уровне будет запрещено потребление марихуаны лицами младше 21 года, а привлечение не достигших этой возрастной черты лиц к курению конопли будет считаться уголовно наказуемым деянием.

Кроме того, потребление марихуаны будет запрещено для госслужащих и работников частного сектора при исполнении ими служебных обязанностей (?!), а представители определенных профессий за курение этого наркотика будут лишены права заниматься своей профессиональной деятельностью (профессии в сообщении МВД не уточняются). Уголовно наказуемым станет управление автомобилем под воздействием наркотика (определять состояние водителей МВД собирается с помощью специального аппарата, аналогичного тому, что определяет потребление алкоголя). Предусмотрено ужесточение санкций за рекламирование и популяризацию марихуаны (чем, кстати, сегодня в Грузии активно занимается ряд политических и общественных деятелей, и делает это вполне безнаказанно).

Это — что касается ограничений, а дальше идет часть законопроекта, которая если не перечеркивает все эти законодательные рамки, то прямо противоречит их духу и содержанию. Речь идет о разрешении выращивания конопли, производства каннабиса в медицинских целях и вывоза его на экспорт.

«Что касается выращивания-производства конопли в медицинских целях для вывоза на экспорт, министерство внутренних дел учитывает дух последних решений Конституционного суда. А также учитывает практику развитых зарубежных стран (Канады, Израиля, Чехии, Австралии, Великобритании и т. д.), где разрешено выращивание конопли для экспорта», — поясняют намерения и планы правительства в МВД.

Более того, с целью регулирования процесса производства марихуаны будет создано специальное агентство, которое будет выдавать лицензии на подобную деятельность. Таким образом, государство (правительство) убьет сразу двух зайцев — в бюджет (?!) потекут доходы как от самого процесса производства-экспорта, так и от лицензирования этого вида деятельности (лицензии, как известно, бесплатно не выдаются, даже в медицинских целях).

«Согласно новому законопроекту, выращивание-производство конопли для экспорта будет обращенной в правовые рамки лицензированной деятельностью, строгий контроль за выдачей лицензий и выполнением их условий будет осуществлять независимое агентство. Также будут предусмотрены строгие финансовые санкции и уголовная ответственность за нарушение условий лицензии», — говорится в соответствующем сообщении МВД, распространенном вслед за информацией о рассмотрении законопроекта на заседании правительства.

Предусмотрены и меры против монополизации производственного процесса.

«С целью сохранения конкуренции законопроект предусматривает различные виды лицензий, что исключит монополизацию всей производственной цепи какой-либо компанией. Строго будут определены условия, которым должны удовлетворять потенциальные лицензиаты», — поясняют авторы законопроекта.

Ссылаются они и на конвенцию ООН, которая разрешает выращивание и производство конопли с целью ее экспорта.

Немного подробностей относительно агентства по лицензированию производства марихуаны сообщил журналистам глава МВД Георгий Гахария. Экономическую выгоду от этого законопроекта он не исключил.

«Об экономической части пусть скажут мои коллеги-экономисты, а о части регуляций могу сказать, что для подобного регулирования необходимо создать специализированное агентство, в рамках которого будет происходит установление лицензионных условий для конкретных случаев и в конкретных условиях, а также будут выдаваться различные лицензии на разные виды деятельности. Это не будет только лицензия на производство, это может быть лицензия на выращивание, производство, переработку и так далее. Это должна быть строго регулируемая деятельность, у которой будет свой строжайший регулятор, и, что самое главное, механизмы эффективного контроля будут совершенно открытыми, транспарентными и понятными для всех», — пообещал Гахария.

Агентство будет определять тарифы, стоимость того или иного вида лицензии и условия конкурса, на основе которого будут выдаваться лицензии.

Откладывать рассмотрение и принятие данного законопроекта правительство не собирается, о чем после заседания правительства сообщил премьер-министр Мамука Бахтадзе.

«Для того чтобы не пострадали интересы общества и безопасность, важно своевременно рассмотреть этот законопроект, чтобы у правоохранительных органов были эффективные механизмы контроля потребления марихуаны, а общество, особенно его молодая часть, были максимально защищены от вредного влияния. Законопроект, регулирующий потребление марихуаны, будет направлен в парламент», — подчеркнул премьер.

Вероятность одобрения и утверждения законопроекта парламентом Грузии достаточно высока, если учесть сделанный спикером законодательного органа Ираклием Кобахидзе предварительный, послушно-уверенный комментарий. Он подчеркнул, что представленный правительством законопроект не оставляет оппонентам «пространства для спекуляций» и «полностью исключает легализацию» марихуаны.

«Были слухи о легализации марихуаны, хотя реально подготовленный законопроект предусматривает абсолютно иное. Как известно, имеется конкретное решение Конституционного суда, которое, так сказать, направлено на либерализацию в этой сфере. И исходя из этого решения нашей задачей было максимально строгое регламентирование того, что называется потреблением марихуаны, и обращение его в максимально строгие рамки», — заявил Кобахидзе и сообщил, что законопроект будет представлен парламенту в ближайшие дни.

Председатель парламента определил и две главные цели законопроекта: медицинскую и предпринимательскую.

«Целей реально две. Одна — это цель экспорта, а экспорт по существу направлен, так сказать, на медицинское и предпринимательское потребление. С медицинской целью будет культивироваться марихуана, и это предусмотрено законопроектом. Во-вторых, это предпринимательские цели. Как известно, соответствующее масло применяется для производства косметических средств, и с этой целью будет применяться это растение. Речь идет о том, чтобы эта сфера открылась для конкретной экономической, так сказать, деятельности. Но легализация исключена», — заверил Кобахидзе, стиль и настрой комментария которого вместе со всеми вводными словами и словосочетаниями мы попытались сохранить.

Судя по шагам правительства Грузии, к дальнейшей либерализации и легализации марихуаны оно подготовилось достаточно хорошо. Запаслось при этом как решениями Конституционного суда и поддержкой определенной части общества и оппозиции, так и советами и рекомендациями ряда авторитетных для грузинских властей международных организаций. Одна из них (Human Rights Watch) не только одобрила декриминализацию марихуаны, но и посоветовала правительству Грузии идти дальше и принять аналогичные меры относительно потребления остальных, более сильных наркотиков.

Больше всего денег в мире делается на том, что несет населению планеты вред, угрозу и смерть. К числу таких легких и опасных средств наживы относятся наркотики, которые в большинстве стран мира официально запрещены. И лишь в некоторых странах разрешено потребление определенных, в основном легких наркотических веществ в личных, медицинских целях, причем, местным законодательством строго регламентируется перечень заболеваний, при которых потребление наркотиков не наказуемо.

Грузия с ее инициативой открытого и лицензированного выращивания конопли решила зайти дальше простого разрешения на потребление марихуаны в личных целях и собирается превратить ее в объект бизнеса и получения солидной прибыли. В условиях, когда в стране налицо дефицит реальных производственных предприятий, а основной доход бюджету дают туризм и внешнеторговые операции, взоры власть имущих обратились к, казалось бы, безобидному и неприхотливому растению, которое многие «предприимчивые наркоманы» в Грузии легко выращивают в цветочных горшках на подоконниках и балконах собственных квартир (а то и на крышах домов) и потребляют сами для «снятия ломок» после приема более сильных наркотиков либо сбывают «по льготной цене» своим же «коллегам по несчастью». Раньше они делали это тайком, скрываясь от сотрудников полиции, которые порой наведывались к стоящим на учете наркоманам с обысками. Сегодня уже не скрываются, а полиция их особенно и не тревожит.

Взволновала инициатива правительства Грузии представителей Грузинской православной церкви, которые с самого начала осуждали намерение декриминализации марихуаны, а перспективу ее производства на экспорт расценили как серьезный урон международному имиджу страны.

Беспокоят возможные последствия законопроекта и значительную часть грузинского общества, которое видит в нем признаки произвола и большую опасность для подрастающего поколения. А независимые (по отношению к нынешним властям) грузинские эксперты недоумевают, почему в преддверии президентских выборов правительство Грузии принимает подобные непопулярные решения.

Впрочем, нынешнее правительство, точно так же, как и его предшественники, принимает решения, исходя из собственных соображений и уверенности в собственной правоте, в которой в общих комментариях пытается убедить свой народ. К мнению народа, если учесть опыт принятия всех предыдущих законопроектов, включая основной закон страны, здесь особенно не прислушиваются. Впрочем, это беда и проблема не одной только Грузии. Беда и угроза от этого конкретного законопроекта состоит лишь в том, что страну может охватить еще большая волна наркомании. Болезни, лечение которой — дело трудное, дорогостоящее и практически невозможное.

Читайте ранее в этом сюжете: От Грузии требуют декриминализации остальных наркотиков