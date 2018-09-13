В Якутии требуют, чтобы АЛРОСА приостановила деятельность возле реки Ирелях

Якутск, , 10:21 — REGNUM Жители Якутии уверены, что алмазодобывающая компания АЛРОСА должна прекратить производственные процессы на всех подразделениях, причастных к возникновению экологической катастрофы на реке Вилюй, до устранения последствий ЧП на Иреляхском месторождении. Эта и другие просьбы изложены в открытом обращении жителей республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Опубликованное в блогах обращение адресовано главе Якутии Айсену Николаеву, руководству Госсобрания республики, а также депутатам республики от Мирнинского, Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского и Верхневилюйского районов. Повод для обращения — размыв дамб АЛРОСА, повлекший загрязнение рек Ирелях, Малая Боутобия и Вилюй.

«По факту загрязнения водных объектов возбуждено административное расследование, отобраны пробы сточной и природной воды, произведена фото-, видео — фиксация нарушения. Мы, жители Якутии, требуем приостановления на территории республики всех производственных процессов подразделений АК АЛРОСА, причастных к возникновению экологической катастрофы, до полной ликвидации последствий и до завершения полного экологического аудита, со свободными полномочиями на взятие всех необходимых замеров на всей территории производственных объектов, так или иначе угрожающих экологии региона», — говорится в открытом письме.

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Главу Якутии люди просят взять на себя контроль исполнения их просьб и защитить экологические интересы населения региона. Правительству и пострадавшим муниципалитетам республики авторы письма рекомендуют объявить режим ЧС регионального или районного масштаба, провести независимую оценку качества воды в пострадавших от загрязнения реках, организовать международный экологический аудит всех производств, находящихся на территории республики и инициировать независимую социально-медицинскую комиссию по комплексному обследованию и лечению пострадавших от загрязнения рек жителей населённых пунктов Якутии.

Госсобрание республики люди просят рассмотреть на ближайшем заседании вопрос о приостановлении производственных процессов подразделений АК АЛРОСА (ПАО), расположенных не далее 200 км от места аварии на реке Ирелях. Заморозить эти производства авторы обращения считают нужным до полной ликвидации последствий ЧП и до завершения полного экологического аудита рек с привлечением международного экологического сообщества.

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Кроме того, в письме озвучена просьба расширить полномочия министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии так, чтобы ведомство имело возможность своевременно оценивать экологическое состояние всех производственных объектов АЛРОСА, расположенных на территории республики. По мнению авторов письма, нужна также прозрачность информирования о том, как соблюдается экологическая безопасность при добыче и производстве алмазов. Необходимым условием продолжения деятельности АЛРОСА на Иреляхском месторождении якутяне также считают выплаты в заявительном порядке компенсаций ущерба от загрязнения Вилюя жителям пострадавших районов республики.

К территориальным управлениям федеральных надзорных органов составители открытого письма обратились с просьбой усилить контроль за алмазодобывающей компанией АЛРОСА и отчитаться о проделанной работе перед общественностью.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа загрязнённая вода из дражных котлованов Иреляхского месторождения алмазов, осваиваемого компанией АЛРОСА, прорвалась через заградительные дамбы, которые не выдержали напора после аномально обильных дождей. В итоге в реки Ирелях, Малая Боутобия и Вилюй попали различные взвеси и ионы металлов, что сделало воду непригодной для употребления в качестве питьевой и стало угрозой для рыбы, которая живёт и размножается в этих реках. ЧП напрямую повлияло на жизнь населения Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики. Общая протяжённость загрязнённого участка составляла 250 километров.