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На новой станции метро Петербурга придется чинить эскалатор

Общество

Ранее пришлось доделывать новую станцию «Беговая»

Санкт-Петербург, 10 сентября 2018, 15:52 — REGNUM  На станции метро «Новокрестовская», которая была открыта в Северной столице перед чемпионатом мира по футболу, одному из эскалаторов уже потребовался ремонт. В связи с этим меняется режим работы вестибюля №2 этой станции, находящейся вблизи стадиона «Санкт-Петербург Арена».

Как сообщили 10 сентября в пресс-службе подземки, с 11 по 15 сентября этот вестибюль будет закрыт для входа и выхода пассажиров. Для входа и выхода можно будет воспользоваться другим вестибюлем станции.

Ремонт будет проводиться по гарантии поставщиком оборудования.

По данным «Фонтанки», 12 эскалаторов и 8 траволаторов «Новокрестовской» устанавливала компания «ЭС-Сервис», нанятая петербургским «Метростроем».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее проблемы с траволаторами и протечками воды были отмечены на станции «Беговая», также введенной в эксплуатацию перед «мундиалем». На безопасность пассажиров эти инциденты никак не влияли

Обе станции, построенные в рамках подготовки к ЧМ-2018, были открыты для пассажиров вечером 26 мая 2018 года и оказались весьма востребованы у футбольных болельщиков во время ЧМ-2018.

До конца 2018 года в городе обещают открыть еще три станции: «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» на пятой (фиолетовой) линии.

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ЧП в метрополитене
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