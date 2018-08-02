Три новых станции подземки откроют в Петербурге до конца года

Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» — три новых станции метро на пятой (фиолетовой) линии будут открыты до конца 2018 года в Санкт-Петербурге. Одновременно будет введено в эксплуатацию электродепо «Южное» на том же самом Фрунзенском радиусе пятой линии Петербургского метрополитена.

Как сообщает 2 августа телеканал «Санкт-Петербург», это подтвердил сегодня исполняющий обязанности главы комитета по развитию по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрей Семчанков.

Чиновник пояснил, что на новой ветке уже завершены путеукладочные работы, ведется отделка вестибюлей новых станций.

Станция «Проспект Славы» построена на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы, возле парка Интернационалистов. «Дунайская» находится на пересечении Бухарестской улицы и Дунайского проспекта. Станция «Шушары» в одноименном многоэтажном поселке (Пушкинский район Санкт-Петербурга) станет конечной. Рядом с ней будет работать электродепо «Южное».

Напомним, 26 мая в Петербурге были открыты станции «Новокрестовская» и «Беговая», построенные в рамках подготовки города к ЧМ-2018. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко анонсировал открытие пяти станций метров текущем году в своем выступлении перед Заксобранием в апреле 2018 года.