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В России подсчитали траты родителей на подготовку ребенка к школе

Общество

Опрос ВЦИОМ

В России подсчитали траты родителей на подготовку ребенка к школе
Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР
Скоро в школу

Москва, 31 августа 2018, 07:36 — REGNUM  В России родители в среднем тратят более 21 тыс. рублей на подготовку ребенка к школе, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, порядка половины от этой суммы идет на покупку школьной формы и обуви. Еще около 2,5 тыс. рублей — на приобретение письменных принадлежностей, рюкзака и учебно-методических материалов.

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Кроме того, на оплату взносов на школьные нужды уходит примерно 1,2 тыс. рублей, еще около тысячи родители жертвуют в качестве добровольного взноса.

Напомним, согласно результатам опроса ВЦИОМ, 40% граждан России считают систему школьного образования неэффективной. По их мнению, она не даёт ребенку возможность получить востребованные знания и навыки. Более трети считают, что школьное образование не отвечает нынешним требованиям.

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1 сентября 2018 года
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