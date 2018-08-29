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Более трети граждан РФ не удовлетворены качеством школьного образования

Общество

При этом каждый второй опрошенный считает, что в школах дают достаточно знаний и навыков для подготовки ребёнка к жизни в современном мире

Москва, 29 августа 2018, 13:27 — REGNUM  Качество образования в школах в целом устраивает большинство граждан РФ. Согласно результатам опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), таких 67%. 26% опрошенных выразили недовольство качеством образования.

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При этом 40% от всех респондентов считают систему школьного образования в России неэффективной. По их мнению, она не даёт ребенку возможность получить востребованные знания и навыки. При этом более половины респондентов (56%) считают, что внедрение возможностей современных цифровых технологий и интернета необходимо проводить аккуратно.

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Каждый второй (51%) опрошенный считает, что в школах дают достаточно знаний и навыков для подготовки ребенка к жизни в современном мире. Однако более трети (37%) респондентов утверждают обратное — школьное образование не отвечает нынешним требованиям.

Добавим, что, согласно данным опроса, почти половина граждан РФ (45%) уверены, что современные учителя учат их детей хуже, чем их самих в своё время.

Опрос был проведён 23−25 августа. В нём приняли участие 1,2 тыс. жителей городских населённых пунктов в возрасте от 25 до 45 лет, имеющих детей школьного возраста.

Как сообщал ИА REGNUM, в 2017 году только 13% граждан назвали качество школьного образования в России хорошим. 45% оценили его, как среднее. 30% респондентов посчитали качество образования в российских школах плохим.

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Социологические опросы
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