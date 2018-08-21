Названа стоимость самого дешевого букета ко Дню знаний в Москве

Москва, , 09:58 — REGNUM Стоимость самого дешевого букета ко Дню знания в Москве обойдется родителям школьников в 500 рублей, об этом сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

«Все зависит от того, что захотят родители, какой подарок сделать для учителей», — цитирует «Агентство новостей Москва» Сафронову.

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По ее словам, одним из самых популярных цветков для учителя является хризантема, поскольку они долго стоят. Однако, отметила Сафронова, родители дарят и оригинальные букеты, где помимо цветов есть фрукты.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы подготовить ребенка школьного возраста к первому дню нового учебного года, петербургской семье придется потратить около шести тысяч рублей. Это несколько больше, чем в среднем по стране.

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