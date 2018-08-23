Виновным в гибели 23 подопечных воронежского интерната суд огласил приговор

с. Алферовка, Воронежская область, , 13:21 — REGNUM В Воронежской области вынесен обвинительный приговор по делу о гибели 23 человек в результате пожара в Новохоперском психоневрологическом интернате. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры 23 августа, на скамье подсудимых оказались директор и заведующий хозяйством интерната.

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Следствие установило, что пожарные прибыли на место ЧП в нормативно установленное время, однако из-за допущенных подсудимыми нарушений требований пожарной безопасности эвакуировать и спасти всех находившихся в здании людей не удалось. Это привело к массовой гибели 23 человек и причинению тяжкого вреда здоровью одному из пациентов.

Обвинение обоим подозреваемым были предъявлены ч. 3 ст. 219 УК РФ. Согласно приговору Новохоперского районного суда директору интерната проведёт в колонии-поселении 2,5 года. Заведующего хозяйством служители Фемиды приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

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«Оба осуждённых лишены права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельности в учреждениях органов государственной власти и местного самоуправления сроком на три года», — добавили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в корпусе Новохоперского психоневрологического интерната в селе Алфёровка Воронежской области произошёл в ночь на 13 декабря 2015 года. В это время здесь находилось 70 психически нездоровых подопечных интерната, из которых способными к самостоятельному передвижению являлись не более чем 50 человек. В результате погибли 23 человека, большинство из них — лежачие больные. 24 пациента попали в больницу с ожогами и отравлением угарным газом. Об окончании расследования и передачи материалов уголовного дела в суд СКР объявил в середине июля 2018 года.

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