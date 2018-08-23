Эпидемическая ситуация по кори в РФ контролируемая — Роспотребнадзор

Москва, , 08:49 — REGNUM В Российской Федерации контролируемая эпидемиологическая ситуация по кори. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«Эпидемическая ситуация по кори в РФ контролируемая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 г. показатель заболеваемости корью в России в «2,5 раза ниже, чем в год пиковой заболеваемости за последние 10 лет». Так, в текущем году заболеваемость составляет 1,3 на 100 тыс. населения.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое сопровождается высокой температурой, воспалением верхних дыхательных путей и слизистых оболочек полости рта, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов.

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