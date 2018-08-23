Четверг, 23 Августа 2018 года
10:22:49 МСК

Эпидемическая ситуация по кори в РФ контролируемая — Роспотребнадзор

Общество

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание

Москва, 23 августа 2018, 08:49 — REGNUM  В Российской Федерации контролируемая эпидемиологическая ситуация по кори. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«Эпидемическая ситуация по кори в РФ контролируемая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 г. показатель заболеваемости корью в России в «2,5 раза ниже, чем в год пиковой заболеваемости за последние 10 лет». Так, в текущем году заболеваемость составляет 1,3 на 100 тыс. населения.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое сопровождается высокой температурой, воспалением верхних дыхательных путей и слизистых оболочек полости рта, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов.

Читайте также: Молдавия на пороге эпидемии кори: сотни детей заболели

А также: Роспотребнадзор: Собираясь в Америку, сделайте прививку от кори

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Корь: вспышки заболевания и профилактика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить