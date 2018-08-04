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Роспотребнадзор: Собираясь в Америку, сделайте прививку от кори

Происшествия

В Венесуэле, Бразилии, США, Канаде, Колумбии и ряде других стран наблюдается всплеск заражений этой болезнью

Роспотребнадзор: Собираясь в Америку, сделайте прививку от кори
Цитата из к/ф «Кавказская пленница или новые приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1966. СССР
Поголовные прививки

Москва, 4 августа 2018, 08:04 — REGNUM  Роспотребнадзор предупредил о неблагополучной ситуации с заболеваемостью корью в ряде стран Южной и Северной Америки, включая США и Канаду, сообщается 4 августа на официальном сайте российского ведомства.

По данным Роспотребнадзора, всплеск заболеваемости корью, в том числе с летальным исходом, отмечается в Венесуэле, Бразилии, США, Канаде и Колумбии.

«Гражданам, планирующим поездки в указанные страны, не болевшим корью ранее, не привитым против этой инфекции, рекомендуется не менее чем за две недели до поездки привиться от кори», — указано в сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, вирус кори передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, в основном при кашле или чихании. Острое инфекционное вирусное заболевание этого типа может привести к смертельному исходу.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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